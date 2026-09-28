Bhadohi News: भदोही को मिले 55 और सफाईकर्मी, संख्या हुई 198

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जिले में सात नगर निकाय और 546 ग्राम पंचायतें हैं। कुल आबादी 20 लाख है। इसमें चार से पांच लाख आबादी शहरों में रहती है, जबकि 15 लाख की आबादी गांवों में रहती है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार गांवों को मॉडल बना रही है। सभी पंचायतों में इसके लिए एकल शौचालय, सामुदायिक शौचालय और रिसोर्स रिकवरी सेंटर का निर्माण कराया। इस पर 100 करोड़ से ज्यादा धनराशि खर्च की गई, लेकिन सफाईकर्मी के न होने से यह व्यवस्था पटरी पर नहीं लौट पाई है। निदेशक पंचायती राज ने प्रदेश के 10 जिलों के सरप्लस 55 सफाईकर्मियों को भदोही में तैनाती दी है। जो जल्द ही कार्यभार ग्रहण करेंगे। उसके बाद विभाग इनको ग्राम पंचायतों का आवंटन करेगी। सफाईकर्मियों के आने से गांव में बदहाल सफाई व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। फरवरी 2026 में 143 सफाईकर्मी जिले में आए थे। जिनको अभोली, भदोही, औराई, डीघ, ज्ञानपुर और सुरियावां ब्लॉक में पांच हजार से ज्यादा आबादी वाले गांवों में भेजा गया है। डीपीआरओ संजय कुमार मिश्रा का कहना है कि पहले चरण में फरवरी 2026 में 143 सफाईकर्मी मिले थे। अब दूसरे चरण में 55 सफाईकर्मी आ रहे हैं। डीएम के निर्देश पर उनको गांव आवंटित किए जाएंगे। सफाईकर्मियों के आने से सफाई व्यवस्था बेहतर होगी।

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ज्ञानपुर। जिले को दूसरे चरण में 55 सफाईकर्मी मिले हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों के सरप्लस सफाईकर्मियों को शासन ने भदोही भेजने का निर्णय लिया है। पहले चरण में फरवरी 2026 में 143 सफाईकर्मी आए थे। इससे अब सफाईकर्मियों की संख्या 198 हो गई है। सफाईकर्मियों के आने से गांवों में सफाई व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। अगले माह इनके कार्यभार ग्रहण करने की संभावना है। इसके बाद गांव आवंटित होंगे।