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Bhadohi News: कबड्डी में बजरंग क्लब ने औरंगाबाद को हराया

Tue, 01 Sep 2026 01:33 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:33 AM IST
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Bajrang Club defeated Aurangabad in Kabaddi
गुलालपुर में कबड्डी खेलते ​खिलाड़ी। स्रोत आयोजक - फोटो : RPF
महराजगंज। औराई ब्लॉक के महराजगंज गुलालपुर में श्री हनुमंत स्पोर्टिंग क्लब गुलालपुर की ओर से कबड्डी एवं दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जिसमें क्षेत्र की विभिन्न टीमों और खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल में बजरंग स्पोर्टिंग क्लब ने औरंगाबाद की टीम को 2-0 से शिकस्त दी। वहीं दौड़ प्रतियोगिता में माताचरण बिंद ने 1600 मीटर की दौड़ महज 4 मिनट 26 सेकंड में पूरी कर प्रथम स्थान हासिल किया। औराई ब्लॉक प्रमुख बृजमोहन मिश्रा ने प्रतियोगिता का उद्धाटन किया। कहा कि स्थानीय स्तर पर होने वाली खेल प्रतियोगिताओं से खिलाड़ियों में खेल भावना के साथ-साथ आपसी भाईचारे का विकास होता है। कहा कि भदोही खेल के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय पहचान बना रहा है। विशिष्ट अतिथि सपा नेत्री अंजनी सरोज ने कहा कि सफलता के लिए खेल के प्रति लगन और ईमानदारी ही खिलाड़ी की असली पूंजी है।
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