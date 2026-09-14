Bhadohi News: थानाध्यक्षों के फर्जी हस्ताक्षर से कराता था जमानत, गिरफ्तार

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प्रभारी निरीक्षक रामसरीख गौतम ने बताया कि ऊंज पुलिस ने सुरियावां कोतवाली के छतमा गांव निवासी ओमप्रकाश मिश्रा के खिलाफ 2024 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप था कि वह अलग-अलग मामलों के आरोपियों और उनके अधिवक्ताओं द्वारा अदालत से जमानत दिलाने के उद्देश्य से थाना ज्ञानपुर, सुरियावां और गोपीगंज के थानाध्यक्षों/प्रभारियों के नाम, हस्ताक्षर और पुलिस की फर्जी मुहर का इस्तेमाल कर जमानत के लिए कूटरचित दस्तावेज तैयार करता था।इस मामले में पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। रविवार को कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ओमप्रकाश मिश्रा को उसके गांव छतमा के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया। उसने बताया कि वह पुलिस और कोर्ट को धोखा देने के लिए थानों की फर्जी मुहरें और अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर बनाता था। वह गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था।