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Bhadohi News: प्रधानमंत्री आवास योजना में 16 लाभार्थियों को अपात्र करने का आरोप

Sat, 24 Oct 2026 02:07 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:07 AM IST
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Allegations of 16 beneficiaries being deemed ineligible under the Pradhan Mantri Awas Yojana
औराई ब्लॉक के कंसापुर गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहले पात्र घोषित किए गए 66 लोगों में से 16 को अपात्र करने का आरोप लगा है। ग्राम प्रधान एवं प्रशासक शिवशंकर ने इस संबंध में आईजीआरएस के माध्यम से मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी से शिकायत की है। शिवशंकर ने बताया कि पूर्व ग्राम विकास अधिकारी रमेश सिंह और संजय दूबे ने वनवासी बस्ती के 66 लोगों को पात्र घोषित किया था। आरोप है कि अब इनमें से कई लोगों को अपात्र कर दिया गया है। वहीं, ग्राम विकास अधिकारी अशोक सिंह ने कहा कि आवास योजना की गाइडलाइन के अनुसार लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है। प्रत्येक लाभार्थी के घर जाकर जांच की जा रही है। गलत तरीके से पात्रों के चयन की जवाबदेही उनकी होगी।
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