Bhadohi News: अखंड रामचरित मानस पाठ का आयोजन 10 को

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क्षेत्र के चकदुखरन गांव में 10 नवंबर को सुबह से अखंड श्रीराम चरितमानस पाठ का आयोजन गया है। यह जानकारी आयोजक विद्याधर पांडेय ने दी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में सुख-समृद्धि और शांति के लिए इस धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत 10 नवंबर को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होगी। आयोजन के बाद दूसरे दिन 11 नवंबर को पूर्णाहुति के साथ हवन व प्रसाद वितरण कार्यक्रम होगा।