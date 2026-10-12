Bhadohi News: डाॅक्टर के अपॉइंटमेंट नाम पर महिला आरक्षी से 4.15 लाख की साइबर धोखाधड़ी

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पुलिस को दी गई तहरीर में महिला आरक्षी शामली देवी निवासी बांदा ने बताया कि वह वर्तमान में भदोही थाने में तैनात हैं। उन्होंने बताया कि चार अक्तूबर 2026 को इंटरनेट पर गायनेकोलॉजिस्ट भदोही सर्च करने पर गूगल पर डॉ. विवेक शर्मा के नाम से एक मोबाइल नंबर दिखाई दिया। महिला आरक्षी ने दिए गए नंबर पर संपर्क किया तो सामने वाले ने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक करने की बात कही। इसके बाद उनके मोबाइल पर एक लिंक भेजी गई। पीड़िता के मुताबिक, लिंक खोलने के बाद सुबह करीब 7:40 बजे लगभग नौ मिनट 14 सेकंड तक बातचीत हुई। इसके बाद नौ अक्तूबर 2026 की शाम करीब पांच बजे उनके बैंक खाते से नौ किस्तों में कुल 4,15,672 रुपये कट गए। महिला आरक्षी ने संबंधित मोबाइल नंबर के जरिए साइबर अपराध होने की आशंका जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली प्रभारी शैलेश कुमार राय ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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भदोही थाने में तैनात एक महिला आरक्षी साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गईं। गूगल पर गायनेकोलॉजिस्ट की तलाश के दौरान मिले मोबाइल नंबर पर संपर्क करने और अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए भेजे गए लिंक को खोलने के बाद उनके बैंक खाते से 4.15 लाख रुपये निकल गए। पीड़िता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की।