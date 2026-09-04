Bhadohi News: जिला स्तरीय सीनियर कबड्डी व हॉकी में 10-10 खिलाड़ी चयनित
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:12 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:12 AM IST
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मूंसीलाटपुर स्थित जिला स्टेडियम में बृहस्पतिवार को पं. दीनदयाल उपाध्याय जिला स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी और सीनियर पुरुष हॉकी के चयन ट्रायल का आयोजन किया गया। इसमें 10 महिला कबड्डी खिलाड़ियों और 10 पुरुष हॉकी खिलाड़ियों का चयन किया गया। महिला कबड्डी की चयनित खिलाड़ी पांच सितंबर को मिर्जापुर में होने वाले मंडलीय ट्रायल में हिस्सा लेंगी।
जिला उप क्रीड़ाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि सीनियर महिला कबड्डी के लिए सुधा, चांदनी, नेहा, प्रीती पटेल, गरिमा पटेल, प्रियंका सरोज, रजिया बानो, अनन्या तिवारी, रितिका उपाध्याय और अंशू भारतीय का चयन किया गया है। ये सभी खिलाड़ी टीम मैनेजर अंतेश मिश्रा की अगुवाई में मिर्जापुर में मंडलीय चयन ट्रायल में हिस्सा लेंगी।
वहीं, स्टेडियम में सीनियर पुरुष हॉकी का भी चयन ट्रायल हुआ। इसमें 10 खिलाड़ियों के अलावा पांच आरक्षित खिलाड़ियों का चयन किया गया। चयनित खिलाड़ियों में आशीष बिंद, रमेश, अर्पित यादव, किशन पाल, आर्यन राय, आकाश गौतम, रुद्र यादव, चंद्र कुमार यादव, विनय चौरसिया और गोलू राय शामिल हैं। पांच आरक्षित खिलाड़ियों में पवन यादव, अंकुश यादव, मयंक यादव, सत्यन पाल और संकित पाल के नाम हैं। टीम मैनेजर राजकमल होंगे।
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जिला उप क्रीड़ाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि सीनियर महिला कबड्डी के लिए सुधा, चांदनी, नेहा, प्रीती पटेल, गरिमा पटेल, प्रियंका सरोज, रजिया बानो, अनन्या तिवारी, रितिका उपाध्याय और अंशू भारतीय का चयन किया गया है। ये सभी खिलाड़ी टीम मैनेजर अंतेश मिश्रा की अगुवाई में मिर्जापुर में मंडलीय चयन ट्रायल में हिस्सा लेंगी।
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वहीं, स्टेडियम में सीनियर पुरुष हॉकी का भी चयन ट्रायल हुआ। इसमें 10 खिलाड़ियों के अलावा पांच आरक्षित खिलाड़ियों का चयन किया गया। चयनित खिलाड़ियों में आशीष बिंद, रमेश, अर्पित यादव, किशन पाल, आर्यन राय, आकाश गौतम, रुद्र यादव, चंद्र कुमार यादव, विनय चौरसिया और गोलू राय शामिल हैं। पांच आरक्षित खिलाड़ियों में पवन यादव, अंकुश यादव, मयंक यादव, सत्यन पाल और संकित पाल के नाम हैं। टीम मैनेजर राजकमल होंगे।
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