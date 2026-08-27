Basti News: ट्रांसफॉर्मर के पास मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस

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गांव निवासी विनय कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मंगलवार की शाम करीब 05:30 बजे उनके भाई रक्षाराम (38) खेत देखने गए थे। काफी देर तक वापस नहीं आए तो खोजबीन की गई। इस दौरान ट्रांसफाॅर्मर के पास वह अचेतावस्था में मिले। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गौर लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वह मुंबई में मजदूरी करते थे। करीब दो माह पहले घर आए थे। रक्षाबंधन पर्व के बाद उन्हें मुंबई जाना था। परिवार में पत्नी उमा के अलावा चार साल का बेटा सनी और डेढ़ साल की बेटी क्षमा भी है।प्रभारी निरीक्षक मोतीचंद राजभर ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। संवाद