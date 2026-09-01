Basti News: संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत

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बस्ती। हर्रैया क्षेत्र के कोतवालपुर गांव में मंगलवार की सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। बताया गया कि गांव निवासी आकाश भट्ट (24) सोमवार की रात भोजन करके अपने कमरे में सोने चला गया। सुबह परिजन जगाने गए तो वह अचेतावस्था में मिला। आनन-फानन उसे सीएचसी हर्रैया ले जाया गया, वहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मौके पर आई पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया है। संवाद