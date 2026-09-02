Basti News: तार गिरने से कोहराये फीडर की बिजली गुल

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ग्रामीणों के मुताबिक महीने में करीब 20 बार तार गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं। विभाग के संज्ञान में समस्या होने के बावजूद ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। बिजली बाधित होने से उदयपुर, सांड़पुर, पावड़, हरेवा, तल्हवापुर, रानीपुर, बस्थनवां, रीवां, इमिलिया, बछईपुर, रिक्खीपुर, हलवइया, कुंवरापुर, कैथी, कोठिया, नेदुला द्वितीय, कोहराये और टेढ़ाघाट समेत करीब डेढ़ दर्जन गांवों के लोग प्रभावित हैं।ग्रामीण दिलीप कुमार, अवधेश तिवारी, संतोष कुमार, भूपेंद्र, आनंद प्रताप और पवन तिवारी ने बताया कि लाइन में आए दिन खराबी के कारण बिजली आपूर्ति बाधित रहती है। सोमवार को नेदुला गांव में तार गिरने से शाम से रात करीब 11 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही थी। इसके बाद मंगलवार दोपहर तार गिरने से दोबारा आपूर्ति ठप हो गई। जेई भूपेंद्र यादव ने बताया कि बिजली कर्मियों को मौके पर भेजा गया है। जल्द ही तार दुरुस्त कराकर आपूर्ति बहाल करा दी जाएगी।