Basti News: इन्वर्टर साफ करते समय करंट की चपेट में आया युवक, मौत

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हरदी गांव निवासी अकबर अली (24) पुत्र महबूब अली रविवार दोपहर घर में लगा इन्वर्टर साफ कर रहे थे। इसी दौरान वह करंट की चपेट में आकर झुलस गए। परिजनों ने ग्राम प्रधान और अन्य ग्रामीणों की मदद से उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टर ने अकबर को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन शव लेकर घर लौट आए और पुलिस को सूचना दी।दुबौला चौकी प्रभारी सुनील तिवारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसओ आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।अकबर दो भाइयों में छोटे थे। वह मेहनत-मजदूरी कर परिवार की आजीविका चलाने में सहयोग करते थे। उनकी शादी नहीं हुई थी और वह परिवार के कमाऊ सदस्य थे। युवक की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। गांव में भी मातम पसरा है। घटना की जानकारी होने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण उनके घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाते रहे।