Basti News: अयोध्या में शटरिंग के दौरान ऊंचाई से गिरकर युवक की मौत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:21 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:21 AM IST
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बभनान। अयोध्या में शटरिंग का काम करते समय ऊंचाई से गिरने से गौर ब्लॉक के सरनागी गांव निवासी 20 वर्षीय हरीश पुत्र दुखीलाल की मौत हो गई। बृहस्पतिवार को हादसे की सूचना गांव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
हरीश अयोध्या में रहकर शटरिंग का काम करता था। बृहस्पतिवार को काम के दौरान वह अचानक ऊंचाई से नीचे गिर गया। गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पिता समेत गांव के अन्य लोग अयोध्या के लिए रवाना हो गए।
हरीश तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। उसके दो भाई मुंबई में रहकर मजदूरी करते हैं, जबकि माता-पिता गांव में रहते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण हरीश भी मेहनत-मजदूरी कर परिवार की मदद करता था। बेटे की असमय मौत से माता-पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
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हरीश अयोध्या में रहकर शटरिंग का काम करता था। बृहस्पतिवार को काम के दौरान वह अचानक ऊंचाई से नीचे गिर गया। गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पिता समेत गांव के अन्य लोग अयोध्या के लिए रवाना हो गए।
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हरीश तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। उसके दो भाई मुंबई में रहकर मजदूरी करते हैं, जबकि माता-पिता गांव में रहते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण हरीश भी मेहनत-मजदूरी कर परिवार की मदद करता था। बेटे की असमय मौत से माता-पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
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