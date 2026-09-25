Basti News: अयोध्या में शटरिंग के दौरान ऊंचाई से गिरकर युवक की मौत

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हरीश अयोध्या में रहकर शटरिंग का काम करता था। बृहस्पतिवार को काम के दौरान वह अचानक ऊंचाई से नीचे गिर गया। गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पिता समेत गांव के अन्य लोग अयोध्या के लिए रवाना हो गए।हरीश तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। उसके दो भाई मुंबई में रहकर मजदूरी करते हैं, जबकि माता-पिता गांव में रहते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण हरीश भी मेहनत-मजदूरी कर परिवार की मदद करता था। बेटे की असमय मौत से माता-पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।