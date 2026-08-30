Basti News: नदी की सोती में डूबने से युवक की मौत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:11 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:11 AM IST
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दुबौलिया। दुबौलिया थाना क्षेत्र के अशोकपुर ग्राम पंचायत के बलूईया काली मंदिर के पास सरयू नदी की सोती में शनिवार को एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान जेठूपुरवा गांव निवासी भोला उर्फ रामदीन (25) के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार, जेठूपुरवा गांव निवासी भोला उर्फ रामदीन शनिवार की शाम साढ़े पांच बजे बलुईया गांव के पास काली मंदिर के पास खेत देखने जा रहे थे। सोती में पानी अधिक होने से वह डूबने लगे। किनारे मौजूद लोगों ने बचाने की कोशिश किए। सोती में घुसकर निकाला और इलाज के लिए सीएचसी हर्रैया ले गए जहां पर चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। भोला के मौत की खबर सुन परिजनों का रो&रोकर बुरा हाल है। संवाद
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पुलिस के अनुसार, जेठूपुरवा गांव निवासी भोला उर्फ रामदीन शनिवार की शाम साढ़े पांच बजे बलुईया गांव के पास काली मंदिर के पास खेत देखने जा रहे थे। सोती में पानी अधिक होने से वह डूबने लगे। किनारे मौजूद लोगों ने बचाने की कोशिश किए। सोती में घुसकर निकाला और इलाज के लिए सीएचसी हर्रैया ले गए जहां पर चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। भोला के मौत की खबर सुन परिजनों का रो&रोकर बुरा हाल है। संवाद
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