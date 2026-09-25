Basti News: लोहे के पाइप में उतरे करंट से युवक की मौत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:21 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:21 AM IST
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वाल्टरगंज। वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के भिटिया चौराहे पर बृहस्पतिवार सुबह लोहे के पाइप में उतरे करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। युवक बारिश से बचने के लिए चौराहे पर लगी अस्थायी टेंट की दुकान में रुका था। इसी दौरान टेंट के लोहे के पाइप को छूते ही वह करंट की चपेट में आ गया।
गौर थाना क्षेत्र के धनघाटी गांव निवासी लकी मिश्रा (24) बृहस्पतिवार सुबह अपने रिश्तेदार की युवती को होमगार्ड की शारीरिक दक्षता परीक्षा दिलाने जा रहे थे। रास्ते में तेज बारिश शुरू होने पर दोनों भिटिया चौराहे पर स्थित एक अस्थायी टेंट की दुकान में रुक गए।
दुकान के अंदर खड़े लकी का हाथ टेंट में लगे लोहे के पाइप से छू गया। पाइप में करंट उतर रहा था। इसकी चपेट में आते ही लकी झुलसकर जमीन पर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
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हादसे की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। प्रभारी निरीक्षक ज्ञानेंद्र राय ने बताया कि मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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गौर थाना क्षेत्र के धनघाटी गांव निवासी लकी मिश्रा (24) बृहस्पतिवार सुबह अपने रिश्तेदार की युवती को होमगार्ड की शारीरिक दक्षता परीक्षा दिलाने जा रहे थे। रास्ते में तेज बारिश शुरू होने पर दोनों भिटिया चौराहे पर स्थित एक अस्थायी टेंट की दुकान में रुक गए।
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दुकान के अंदर खड़े लकी का हाथ टेंट में लगे लोहे के पाइप से छू गया। पाइप में करंट उतर रहा था। इसकी चपेट में आते ही लकी झुलसकर जमीन पर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
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हादसे की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। प्रभारी निरीक्षक ज्ञानेंद्र राय ने बताया कि मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।