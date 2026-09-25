Basti News: लोहे के पाइप में उतरे करंट से युवक की मौत

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गौर थाना क्षेत्र के धनघाटी गांव निवासी लकी मिश्रा (24) बृहस्पतिवार सुबह अपने रिश्तेदार की युवती को होमगार्ड की शारीरिक दक्षता परीक्षा दिलाने जा रहे थे। रास्ते में तेज बारिश शुरू होने पर दोनों भिटिया चौराहे पर स्थित एक अस्थायी टेंट की दुकान में रुक गए।दुकान के अंदर खड़े लकी का हाथ टेंट में लगे लोहे के पाइप से छू गया। पाइप में करंट उतर रहा था। इसकी चपेट में आते ही लकी झुलसकर जमीन पर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।हादसे की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। प्रभारी निरीक्षक ज्ञानेंद्र राय ने बताया कि मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।