Basti News: तेज रफ्तार ई-रिक्शा चलाने से मना करने पर युवक को पीटा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:46 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:46 AM IST
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बस्ती। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित इटैलिया मोहल्ले के पास तेज रफ्तार ई-रिक्शा चलाने से मना करने पर चालक और उसके दो साथियों ने युवक की पिटाई कर दी। लखनौरा निवासी संजय ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 28 सितंबर को वह पुरानी बस्ती विद्युत उपकेंद्र में शिकायत दर्ज कराने गए थे। लौटते समय इटैलिया मोहल्ले के पास एक युवक तेज रफ्तार ई-रिक्शा लेकर उनके सामने से गुजरा। हादसा होने से बचने पर संजय ने उसे सावधानी से वाहन चलाने को कहा। आरोप है कि चालक महताब और उसके दो साथियों ने गाली-गलौज कर उन्हें पीटा और ईंट से हमला किया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद
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