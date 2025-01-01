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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Fire breaks out at a grocery store in Bodwad.

Basti News: बोदवल में किराने की दुकान में लगी आग

Fri, 02 Oct 2026 02:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:02 AM IST
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Fire breaks out at a grocery store in Bodwad.
नगर पंचायत मुंडेरवा के वार्ड पांच के किराने की दुकान में लगी आग संवाद
महादेवा। मुंडेरवा थाना क्षेत्र के बोदवल बाजार चौराहे पर बुधवार देर रात किराना दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को चपेट में ले लिया। हादसे में करीब 35 लाख रुपये का किराना सामान, दो लैपटॉप, एक मोबाइल फोन और गल्ले में रखे 48 हजार रुपये नकद जलकर राख हो गए।
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दुकानदार अजय मोदनवाल ने बताया कि बुधवार रात करीब नौ बजे वह रोज की तरह दुकान बंद कर सड़क के दूसरी तरफ स्थित अपने घर चले गए थे। रात करीब 1:30 बजे मुंडेरवा पुलिस गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने दुकान से धुआं और आग की लपटें उठती देखीं। उन्होंने तत्काल दुकानदार को सूचना देने के साथ दमकल विभाग को भी जानकारी दी।
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सूचना पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि, तब तक दुकान में रखा अधिकांश सामान जल चुका था। अजय मोदनवाल के मुताबिक, दुकान में करीब 35 लाख रुपये का किराना सामान रखा था। इसके अलावा दो लैपटॉप, एक कीमती मोबाइल और 48 हजार रुपये नकद भी आग की चपेट में आ गए। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। बृहस्पतिवार सुबह घटना की जानकारी होने पर आसपास के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए। थानाध्यक्ष विश्वमोहन राय ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।
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