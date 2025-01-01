Basti News: बोदवल में किराने की दुकान में लगी आग

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दुकानदार अजय मोदनवाल ने बताया कि बुधवार रात करीब नौ बजे वह रोज की तरह दुकान बंद कर सड़क के दूसरी तरफ स्थित अपने घर चले गए थे। रात करीब 1:30 बजे मुंडेरवा पुलिस गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने दुकान से धुआं और आग की लपटें उठती देखीं। उन्होंने तत्काल दुकानदार को सूचना देने के साथ दमकल विभाग को भी जानकारी दी।सूचना पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि, तब तक दुकान में रखा अधिकांश सामान जल चुका था। अजय मोदनवाल के मुताबिक, दुकान में करीब 35 लाख रुपये का किराना सामान रखा था। इसके अलावा दो लैपटॉप, एक कीमती मोबाइल और 48 हजार रुपये नकद भी आग की चपेट में आ गए। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। बृहस्पतिवार सुबह घटना की जानकारी होने पर आसपास के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए। थानाध्यक्ष विश्वमोहन राय ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।