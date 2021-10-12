Basti News: किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोप

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पिता ने तहरीर में आरोप लगाया कि मंगलवार रात करीब 11 बजे उनकी नाबालिग बेटी शौच के लिए खेत की ओर गई थी। आरोप है कि इसी दौरान गांव का युवक उसे पकड़कर गन्ने के खेत में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती की। विरोध करने पर आरोपी ने किशोरी को जान से मारने की धमकी दी और घटना की जानकारी किसी को न देने को कहा। घर पहुंचने पर किशोरी ने परिजनों को घटना के बारे में बताया। इसके बाद पिता ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। थानाध्यक्ष गौर अतुल कुमार अंजान ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है। संवाद

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गौर। थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने गांव के एक युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।