Basti News: 1863 किमी सड़कों पर होगा पैचवर्क, गड्ढों से मिलेगी राहत

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बारिश के कारण शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक कई सड़कों की हालत खराब हो गई है। दुबौला-गनेशपुर मार्ग समेत कई सड़कों पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। जलभराव के कारण इनमें दोपहिया और तीनपहिया वाहन फंसकर असंतुलित हो रहे हैं। कई स्थानों पर पहले कराया गया पैचवर्क भी बारिश में उखड़ गया है। सड़क से गिट्टियां निकलकर फैल गई हैं, जिससे राहगीरों की परेशानी बढ़ गई है।पीडब्ल्यूडी ने चार श्रेणियों में सड़कों को चिह्नित किया है। इनमें प्रमुख जिला मार्ग (एमडीआर), अन्य जिला मार्ग (ओडीआर), ग्रामीण मार्ग और राज्य राजमार्ग शामिल हैं। इन मार्गों पर प्राथमिकता के आधार पर गड्ढे भरे जाएंगे।महादेवा-मुंडेरवा मार्ग पर जगह-जगह गड्ढेमहादेवा। महादेवा से मुंडेरवा तक करीब 10 किलोमीटर लंबा मार्ग बारिश के बाद बदहाल हो गया है। खड़ौहा, कुरियार, लहरी, पिपरा, मनिकौरा कला, मचिचवां, भैंसा पांडेय और बरड़ाड़ के पास सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। इससे बाइक सवारों को परेशानी हो रही है और कई लोग असंतुलित होकर गिर रहे हैं। विभाग के अनुसार फिलहाल गड्ढों की पैचिंग कराई जाएगी। सड़क की स्थिति में स्थायी सुधार के लिए बाद में दूसरी योजना के तहत काम कराया जाएगा।बसहवा-गनेशपुर मार्ग भी जर्जरनगर बाजार। बस्ती सदर के बसहवा से गनेशपुर तक करीब चार किलोमीटर लंबा संपर्क मार्ग बारिश के बाद गड्ढों में तब्दील हो गया है। बडेवन, भटोलवा, सियरहवा, महमूदपुर, शेखपुरा, धोबहट, गनेशपुर और चौरवा के ग्रामीण इसी मार्ग से आवागमन करते हैं। सड़क पर पानी भरने से गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। ग्रामीण पवन कुमार यादव ने मार्ग की जल्द मरम्मत कराने की मांग की है।बोले राहगीरबारिश के बाद सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। गड्ढों के कारण वाहन असंतुलित हो रहे हैं। जल्द पैचिंग नहीं हुई तो हादसे बढ़ सकते हैं।-वीरेंद्र दुबे, पिपरासफर में हो रही परेशानीबारिश से सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। अभी पैचिंग शुरू नहीं हुई है, जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही है।-रमेश अग्रहरि, कुरियारग्रामीण क्षेत्र की सड़कें पहले से खराब थीं। बारिश के बाद स्थिति और बिगड़ गई है। गड्ढों के कारण आवागमन मुश्किल हो गया है।-अखिलेश कुमार, खंडौहामहादेवा बाजार से लेकर ग्रामीण मार्गों तक गड्ढे और सड़क पर फैली गिट्टियां परेशानी का कारण बनी हैं। दोपहिया वाहन फिसलने का खतरा रहता है।-बजरंगी प्रसाद, महादेवा बाजारकोट1863 किलोमीटर सड़क पर पैचिंग कार्य जल्द शुरू कराया जाएगा। इसके लिए संबंधित खंड अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।-प्रतिकार सिंह, अधीक्षण अभियंता, पीडब्ल्यूडी, बस्ती