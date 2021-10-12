Basti News: सर्पदंश से युवती की मौत

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हालत गंभीर होने पर चिकित्सक ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां पहुंचने पर चिकित्सक ने सुगना को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विज्ञापन

ग्रामीणों के अनुसार, गांव बाढ़ के पानी से चारों ओर से घिरा हुआ है। इसी वजह से परिजनों को सुगना को उपचार के लिए ले जाने में पहले नाव का सहारा लेना पड़ा। सुगना छह बहनों में सबसे बड़ी थी। उसकी मौत से परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। संवाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सक ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां पहुंचने पर चिकित्सक ने सुगना को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।ग्रामीणों के अनुसार, गांव बाढ़ के पानी से चारों ओर से घिरा हुआ है। इसी वजह से परिजनों को सुगना को उपचार के लिए ले जाने में पहले नाव का सहारा लेना पड़ा। सुगना छह बहनों में सबसे बड़ी थी। उसकी मौत से परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। संवाद

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दुबौलिया। थाना क्षेत्र के अशोकपुर ग्राम पंचायत के छोटकी भूअरियां गांव निवासी हिरावन की 20 वर्षीय बेटी सुगना की बृहस्पतिवार को सर्पदंश से मौत हो गई। परिजनों को जानकारी हुई तो उसे डोंगी में लेकर गांव से बाहर सड़क संपर्क मार्ग तक पहुंचे। इसके बाद निजी वाहन से सीएचसी कप्तानगंज ले गए।