Basti News: निजी स्कूल की तीसरी मंजिल से गिरकर श्रमिक की मौत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:20 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:20 AM IST
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बहादुरपुर। कलवारी थाना क्षेत्र के बेइली गांव स्थित एक निजी विद्यालय में बुधवार को पेंटिंग कर रहे श्रमिक की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। हादसे के बाद मृतक के परिजनों ने विद्यालय प्रबंधन पर सुरक्षा इंतजामों के बिना काम कराने और घटना की जानकारी देर से देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
कलवारी क्षेत्र के सहारनपुर निवासी वेदप्रकाश (30) बेइली गांव स्थित निजी विद्यालय में मजदूरी करते थे। परिजनों के अनुसार, बुधवार दोपहर वह विद्यालय की तीसरी मंजिल पर पेंटिंग कर रहे थे। इसी दौरान सुरक्षा इंतजाम नहीं होने के कारण वह नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। विद्यालय प्रबंधन की ओर से उन्हें सीएचसी बहादुरपुर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज बस्ती रेफर कर दिया।
महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज बस्ती पहुंचने से पहले ही वेदप्रकाश ने दम तोड़ दिया। विद्यालय के सीसीटीवी फुटेज के अनुसार हादसा दोपहर करीब 3:30 बजे हुआ। वहीं, परिजनों का आरोप है कि उन्हें घटना की जानकारी करीब तीन घंटे बाद शाम छह बजे दी गई।
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मृतक के भाई सूर्यनारायण ने आरोप लगाया कि शाम करीब 6:30 बजे वह विद्यालय पहुंचे तो पहले वेदप्रकाश के वहां काम करने की जानकारी से ही इनकार किया गया। काफी देर बाद उन्हें बताया गया कि वेदप्रकाश को सीएचसी बहादुरपुर इलाज के लिए भेजा गया है। वहां पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें मेडिकल कॉलेज जाने को कहा। मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर उन्हें भाई की मौत की जानकारी हुई।
परिजनों ने विद्यालय में श्रमिकों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने का भी आरोप लगाया है। घटना के संबंध में विद्यालय प्रबंधन से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन संबंधित व्यक्ति ने फोन रिसीव नहीं किया।
कोटश्रमिक के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। घटना के सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है। अभी तक परिजनों की ओर से तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर जांच की जाएगी। जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
-श्यामकांत, एएसपी
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कलवारी क्षेत्र के सहारनपुर निवासी वेदप्रकाश (30) बेइली गांव स्थित निजी विद्यालय में मजदूरी करते थे। परिजनों के अनुसार, बुधवार दोपहर वह विद्यालय की तीसरी मंजिल पर पेंटिंग कर रहे थे। इसी दौरान सुरक्षा इंतजाम नहीं होने के कारण वह नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। विद्यालय प्रबंधन की ओर से उन्हें सीएचसी बहादुरपुर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज बस्ती रेफर कर दिया।
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महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज बस्ती पहुंचने से पहले ही वेदप्रकाश ने दम तोड़ दिया। विद्यालय के सीसीटीवी फुटेज के अनुसार हादसा दोपहर करीब 3:30 बजे हुआ। वहीं, परिजनों का आरोप है कि उन्हें घटना की जानकारी करीब तीन घंटे बाद शाम छह बजे दी गई।
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मृतक के भाई सूर्यनारायण ने आरोप लगाया कि शाम करीब 6:30 बजे वह विद्यालय पहुंचे तो पहले वेदप्रकाश के वहां काम करने की जानकारी से ही इनकार किया गया। काफी देर बाद उन्हें बताया गया कि वेदप्रकाश को सीएचसी बहादुरपुर इलाज के लिए भेजा गया है। वहां पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें मेडिकल कॉलेज जाने को कहा। मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर उन्हें भाई की मौत की जानकारी हुई।
परिजनों ने विद्यालय में श्रमिकों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने का भी आरोप लगाया है। घटना के संबंध में विद्यालय प्रबंधन से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन संबंधित व्यक्ति ने फोन रिसीव नहीं किया।
कोटश्रमिक के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। घटना के सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है। अभी तक परिजनों की ओर से तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर जांच की जाएगी। जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
-श्यामकांत, एएसपी