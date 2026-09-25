Basti News: दो माह से नहीं शुरू हुए काम, मजदूरों को नहीं मिला रोजगार

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विकास खंड के इटहर, कराहपिठिया, एकमा, कोहड़वा, कैथवलिया, गोविंदपुर, गूदी, महादेवा, मुरादपुर वेलराई बेहिल, सोहिला, ससनाखंता, नगरा बौड़िहार, परासी आदि गांवों में ऐसे ही हालात हैं। मंजू देवी, अनीता, लाल बहादुर, मुन्का देवी, प्राणपति, बिंदू देवी आदि ने बताया कि दो-चार दिन पौधारोपण छोड़कर जुलाई से वीबीजी रामजी योजना में काम नहीं मिला। तभी से गांव का विकास ठप है।नहीं बनी है वर्क आईडीप्रधान प्रशासकों के अनुसार वीबीजी रामजी योजना लागू होने के बाद से वर्क आईडी नहीं बनी है। इसलिए काम बंद है। कुछ गांवों में पुराने स्वीकृत कार्य कराए गए थे, जो समाप्त हो गए हैं। नई वर्क आईडी बनने के बाद ही आगे कार्य कराए जाएंगे।कोट...तकनीकी समस्या से वर्क आईडी नहीं बन रही थी। अब समस्या दूर हो गई है। सभी सचिवों को निर्देशित किया गया है कि वर्क आईडी बनाने में कोई गलती न करें।-भवानी प्रसाद शुक्ल, खंड विकास अधिकारी