Basti News: महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा, शतचंडी महायज्ञ शुरू

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शहर के कुआनो नदी के तट पर स्थित अमहट शिव मंदिर में सुबह से ही हजारों महिलाओं की श्रद्धा उमड़ी। वैदिक मंत्रोच्चार और माता के जयघोष के बीच मनीष मिश्रा की उपस्थिति में कलश यात्रा प्रारंभ हुई। यात्रा अमहट शिव मंदिर से झंडा तिराहा, शास्त्री चौक, कंपनीबाग, गांधीनगर, जीआईसी, रोडवेज, मालवीय रोड, ब्राह्मण महासभा कॉलोनी स्थित यज्ञ स्थल पर संपन्न हुई। विज्ञापन

आयोजक ने बताया कि यह शतचंडी महायज्ञ किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि संपूर्ण बस्ती के कल्याण का संकल्प है। मां भगवती से बस्ती की समृद्धि, विकास, सुख-शांति और प्रत्येक परिवार की खुशहाली का आशीर्वाद मांगेंगे। कलश यात्रा के दौरान पूरे मार्ग पर भक्तिमय वातावरण रहा और हजारों महिलाओं की सहभागिता ने आयोजन को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया। मनीषा, संध्या, प्रिया, उर्मिला, सरोज, भानमती, निर्मला, रिंकी, संजय मिश्रा आदि मौजूद रहे। शहर के कुआनो नदी के तट पर स्थित अमहट शिव मंदिर में सुबह से ही हजारों महिलाओं की श्रद्धा उमड़ी। वैदिक मंत्रोच्चार और माता के जयघोष के बीच मनीष मिश्रा की उपस्थिति में कलश यात्रा प्रारंभ हुई। यात्रा अमहट शिव मंदिर से झंडा तिराहा, शास्त्री चौक, कंपनीबाग, गांधीनगर, जीआईसी, रोडवेज, मालवीय रोड, ब्राह्मण महासभा कॉलोनी स्थित यज्ञ स्थल पर संपन्न हुई।आयोजक ने बताया कि यह शतचंडी महायज्ञ किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि संपूर्ण बस्ती के कल्याण का संकल्प है। मां भगवती से बस्ती की समृद्धि, विकास, सुख-शांति और प्रत्येक परिवार की खुशहाली का आशीर्वाद मांगेंगे। कलश यात्रा के दौरान पूरे मार्ग पर भक्तिमय वातावरण रहा और हजारों महिलाओं की सहभागिता ने आयोजन को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया। मनीषा, संध्या, प्रिया, उर्मिला, सरोज, भानमती, निर्मला, रिंकी, संजय मिश्रा आदि मौजूद रहे।

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बस्ती। बस्ती की सुख-समृद्धि, विकास और जनकल्याण की कामना के साथ रविवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। आयोजक मंडल ने बताया कि इसमें 11 हजार महिलाओं ने सहभागिता की। इसी के साथ बस्ती में भव्य शतचंडी महायज्ञ का शुभारंभ हो गया। इसके मुख्य यजमान पहल वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष मनीष मिश्रा हैं। दिल्ली से आए मुख्य पुरोहित आचार्य अजय पांडेय के नेतृत्व में विद्वान पुरोहितों का दल वैदिक विधि-विधान से महायज्ञ संपन्न कराएगा।