Basti News: महिला पुलिस ने निकाला पैदल मार्च, सुरक्षा के दिए संदेश

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मार्च में पुलिस विभाग के वज्र वाहन, एंबुलेंस एवं अधिकारियों के वाहन भी शामिल हुए। सायरन की गूंज में यह मार्च शहर के गांधीनगर मार्ग से होते हुए रोडवेज पहुंचा। यहां से मालवीय मार्ग होकर फिर शास्त्री चौक स्थित सिविल लाइन चौकी पर पहुंचा। इस दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का संदेश दिया गया। नारी सशक्तीकरण के संदेश से भरा यह पैदल मार्च देखने के लिए लोग सड़क पर निकल आए। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों के अलावा विद्यालयों की बालिकाएं भी शामिल हुईं।इस दौरान अधिकारियों ने महिला सुरक्षा के उपायों का विस्तार से बताया। रास्ते भर नारी सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, आपातकालीन सेवा 112 आदि के बारे में पंफलेट वितरित कर जागरूक किया गया। डीआईजी ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सरकार और पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। इस मौके पर एएसपी श्यामकांत, सीओ हर्रैया स्वर्णिमा सिंह, महिला थानाध्यक्ष डॉ. शालिनी सिंह आदि मौजूद रही।