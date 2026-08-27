Basti News: घर में घुसकर महिलाओं को पीटा, प्राथमिकी दर्ज

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घर में मौजूद नीलू, नीलम, विनोद की पत्नी आरती और जियालाल की पत्नी धनपती पिटाई कर दी। पिटाई में आरती का सिर फूट गया और अन्य सभी को चोटें आई हैं। थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके जांच की जा रही है। संवाद

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नगर बाजार। कलवारी थाना क्षेत्र के ग्राम गाना में रंजिश में दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं की पिटाई के आरोप में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। दर्ज एफआईआर में गांव निवासी गंगाराम ने बताया कि मंगलवार की सुबह लगभग 11 बजे गांव के ही सुरेंद्र, दिलीप, रामायण, दिनेश अपने साथ करीब 15 लोगों को लेकर उनके घर में घुस आए।