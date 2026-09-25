Basti News: करंट लगने से महिला की मौत

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विष्णु गुप्ता पत्नी बरखा के साथ शहर के पुराना डाकखाना क्षेत्र स्थित किराये के मकान में रहते हैं। बुधवार शाम बरखा घर में मौजूद थीं। इसी दौरान घर में लगे लोहे के चैनल में अचानक करंट उतर आया। चैनल के संपर्क में आते ही बरखा करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गईं।परिजन आनन-फानन उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। पुलिस घटना की जांच कर रही है।