Basti News: तीन करोड़ से बनेगा बारात घर, नगरवासियों को मिलेगी सुविधा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:29 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:29 AM IST
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नगर बाजार। नगर पंचायत क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छी खबर है। नगर में तीन करोड़ रुपये की लागत से बारात घर का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए मंजूरी मिल गई है। नगर पंचायत अध्यक्ष नीलम सिंह ने बताया कि लुंबिनी-दुद्धी राष्ट्रीय राजमार्ग के पास गुरु प्रसाद नगर वार्ड में बारात घर का निर्माण प्रस्तावित है।
उन्होंने बताया कि सीएम वैभव निधि योजना के तहत नगर विकास विभाग को निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। निर्माण की कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। नगर पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि बारात घर के निर्माण से नगरवासियों को मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आधुनिक भवन और परिसर की सुविधा कम कीमत पर उपलब्ध होगी। इससे लोगों को निजी मैरिज हॉल पर अधिक खर्च करने से भी राहत मिलेगी। वहीं, बारात घर नगर पंचायत की आय का भी एक प्रमुख स्रोत बनेगा।
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उन्होंने बताया कि सीएम वैभव निधि योजना के तहत नगर विकास विभाग को निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। निर्माण की कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। नगर पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि बारात घर के निर्माण से नगरवासियों को मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आधुनिक भवन और परिसर की सुविधा कम कीमत पर उपलब्ध होगी। इससे लोगों को निजी मैरिज हॉल पर अधिक खर्च करने से भी राहत मिलेगी। वहीं, बारात घर नगर पंचायत की आय का भी एक प्रमुख स्रोत बनेगा।
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