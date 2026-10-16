Basti News: कृषक इंटर कॉलेज में बनेंगे दो स्मार्ट क्लास

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गौर। महादेव शुक्ल कृषक इंटर कॉलेज गौर में बहुत जल्द छात्र-छात्राओं को स्मार्ट क्लास की सुविधा मिलने वाली है। बृहस्पतिवार को समाजसेवी मनीष मिश्रा ने कॉलेज में पहुंचकर विद्यार्थियों से संवाद करते हुए इसकी घोषणा की। उन्होंने परिसर में स्थापित स्व. पंडित महादेव शुक्ल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में स्व. महादेव शुक्ल मालवीय के रूप में जाने जाते हैं। इस मौके पर प्रधानाचार्य अरविंद कुमार त्रिपाठी, प्रवक्ता धर्मेंद्र कुमार सिंघाल, पवन कुमार शुक्ला, अमरेंद्र प्रताप, संतोष कुमार शुक्ल, पवन कुमार आदि मौजूद रहे। संवाद