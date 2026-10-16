फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Chief Minister takes note of waterlogged Atal Residential School, seeks a report

Basti News: जलमग्न अटल आवासीय विद्यालय का मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान, मांगी आख्या

Fri, 16 Oct 2026 03:04 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:04 AM IST
विज्ञापन
Chief Minister takes note of waterlogged Atal Residential School, seeks a report
बस्ती। जलमग्न अटल आवासीय विद्यालय में विद्यार्थियों के सामने खड़े संकट को लेकर शासन स्तर पर हलचल तेज हो गई है। इस संबंध में 3 अक्तूबर को छपी खबर का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। उनके अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद ने जिलाधिकारी से आख्या तलब की है।
विज्ञापन

हर्रैया तहसील के परशुरामपुर ब्लॉक के बसेवा राय में बने अटल आवासीय विद्यालय में करीब एक माह से जलभराव है। इसमें श्रमिकों के परिवार से जुड़े करीब 860 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। यह समस्या सार्वजनिक होने पर 2 अक्तूबर को खबर प्रकाशित की गईं। 3 अक्तूबर के अंक में जलमग्न अटल आवासीय विद्यालय में 860 विद्यार्थियों के सामने संकट शीर्षक अगली खबर प्रकाशित हुई। इससे मामला सुर्खियों में आया और इसकी गूंज शासन तक पहुंची। 4 अक्तूबर को मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी बस्ती को पत्र भेजकर रिपोर्ट मांगी है।
विज्ञापन

जिलाधिकारी ने भी इस पर कार्रवाई करते हुए उप श्रमायुक्त को पत्र भेजा है। डीएम ने अतिशीघ्र रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। इसके बाद से ही हलचल तेज हुई है। रिपोर्ट भेजने से पहले आनन-फानन समस्या के निस्तारण के हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

इनसेट
लो-लैंड पर बनाया गया भवन, खर्च किए गए 63 करोड़
सितंबर, 2023 में बनकर तैयार हुआ यह भवन लो-लैंड पर खड़ा किया गया है। निर्माण से पूर्व प्रस्ताव भेजने वालों और कार्यदायी संस्था के लोगों ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। बार-बार हो रहे जलभराव से 63.59 करोड़ रुपये के पानी में चले जाने की आशंका है। इससे भवन को भी क्षति पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, अब 8.72 करोड़ रुपये से जलभराव की समस्या दूर करने के लिए रिटेनिंग वॉल बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जिससे राहत की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed