फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Plea to the DIG; demand for an investigation by experts

Basti News: डीआईजी से गुहार, एक्सपर्ट से जांच कराने की मांग

Fri, 16 Oct 2026 03:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:01 AM IST
विज्ञापन
Plea to the DIG; demand for an investigation by experts
कप्तानगंज। ब्लॉक प्रमुख के पति भोला कुमार निषाद पर हुए जानलेवा हमले की जांच तेज हो गई है। बृहस्पतिवार को भोला निषाद ने एसपी और डीआईजी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। डीआईजी ने पुलिस विभाग के विशेषज्ञों से मामले की जांच कराने और कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उधर, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है।
विज्ञापन

पुलिस घटना की कड़ियां जोड़ने के लिए तकनीकी साक्ष्यों का सहारा ले रही है। फोरेंसिक टीम की ओर से जुटाए गए नमूनों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने की तैयारी है। एसओजी और कप्तानगंज पुलिस समेत अन्य टीमें हमले का पर्दाफाश करने में जुटी हैं। जांच की प्रगति पर पुलिस अधिकारी लगातार नजर रख रहे हैं। घटना में गोली चलाने वाले शूटर की तलाश की जा रही है।
विज्ञापन

सूत्रों के मुताबिक, पुलिस पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामशंकर यादव, मामले में नाम सामने आए अन्य लोगों और भोला निषाद के चालक तरुण निषाद समेत संबंधित लोगों के मोबाइल फोन की लोकेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की जांच कर रही है। हालांकि, जांच के इस पहलू पर पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सीओ कलवारी बृजेश सिंह ने बताया कि घटना के पर्दाफाश के लिए पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी।

यह है मामला
कप्तानगंज थाना क्षेत्र के तेलियाडीहा गांव निवासी भाजपा नेता भोला कुमार निषाद के मुताबिक, सोमवार रात करीब 8:30 बजे वह अपने चालक तरुण कुमार निषाद के साथ एसयूवी से सब्जी लेकर घर लौट रहे थे। त्रिलोकपुर गांव के पास बाइक सवार बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर गोली चलाई। हमले में भोला निषाद और उनका चालक बाल-बाल बच गए। जान बचाने के लिए दोनों भागकर महराजगंज स्थित एक मैरिज हॉल में छिप गए। घटना की सूचना पर कप्तानगंज पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली। बाद में एएसपी श्यामकांत और सीओ कलवारी बृजेश सिंह ने भी घटनास्थल का जायजा लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed