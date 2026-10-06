Basti News: बाइक से ले जाई जा रही दो बोरी शराब बरामद

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सोमवार सुबह छावनी पुलिस बीडी तटबंध मार्ग पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान छतौना गांव की ओर से चंद्रपलिया गांव की तरफ जा रहे बाइक सवार युवक पर पुलिस की नजर पड़ी। बाइक पर दो बोरियां लदी थीं। पुलिस ने संदिग्ध प्रतीत होने पर उसे रोकने का प्रयास किया। पुलिस को नजदीक आता देख बाइक सवार सड़क पर बाइक छोड़कर गन्ने के खेत में भाग गया।पुलिस ने बाइक और दोनों बोरियों को कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया। बरामद बोरियों में अवैध शराब होने की बात सामने आई है। पुलिस बाइक और शराब के स्वामी और भागे युवक की पहचान और तलाश में जुटी है। संवाद