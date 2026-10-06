फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Brother and sister beaten for objecting to dumper being parked

Basti News: डंपर खड़ा करने से मना किया तो भाई-बहन को पीटा

Tue, 06 Oct 2026 02:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
Brother and sister beaten for objecting to dumper being parked
कप्तानगंज। क्षेत्र के बेलसड़ गांव में रास्ते पर डंपर खड़ा करने से मना करने पर विवाद हो गया। आरोप है कि तीन लोगों ने युवक के साथ मारपीट की। बाद में घर में घुसकर युवक और उसकी बहन की भी पिटाई की। पुलिस ने तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। बेलसड़ के अर्जुन गिरि के अनुसार, 2 अक्तूबर को स्कूल से लौटते समय रास्ते में डंपर खड़ा करने से मना करने पर महेश, रमेश गिरि और शिवम गिरि ने गाली देते हुए उनकी पिटाई की। शोर सुनकर लोगों के पहुंचने पर आरोपी धमकी देते चले गए। 4 अक्तूबर को रेहरवा चौराहे पर भी उन्हें मारने के लिए दौड़ाया गया। किसी तरह घर पहुंचा तो आरोपियों ने घर में घुसकर अर्जुन और उनकी बहन राधा देवी की पिटाई कर दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed