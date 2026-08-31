Basti News: 17 लीटर कच्ची शराब के साथ दो गिरफ्तार
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:25 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:25 AM IST
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बस्ती। परशुरामपुर पुलिस ने दो अलग-अलग जगहों से 17 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। पुलिस के अनुसार शनिवार को सिरसहवा-परशुरामपुर मोड़ के पास से सोनबरसा निवासी निरंजन सोनकर को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से पांच लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। वहीं नंदनगर पुलिया के पास से रामापुर भगाही, नवाबगंज, गोंडा निवासी तिलकराम को पकड़ा गया। उसके पास से 12 लीटर कच्ची शराब मिली है। संवाद
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