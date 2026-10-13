Basti News: बेल्जियम से बस्ती पॉलिटेक्निक पहुंचा 308 पहियों का ट्रक, उमड़ी भीड़

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ट्रक ले जा रहे लोगों ने बताया कि बेल्जियम से आया यह वेसल समुद्री मार्ग से ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पहुंचा था। वहां से क्रेन की मदद से इसे 308 पहियों वाले विशेष ट्रेलर पर लादा गया। इसके बाद ओडिशा से झारखंड और बिहार के औरंगाबाद, रोहतास व कैमूर होते हुए यह उत्तर प्रदेश पहुंचा।चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर से गुजरने के बाद सोमवार को बस्ती पहुंचा। अब इसे बलरामपुर चीनी मिल ले जाया जा रहा है, जहां एथेनॉल प्लांट से जुड़े काम में इसका इस्तेमाल होना है।इनसेटवजन के हिसाब से लगाए गए 308 पहियेकरीब 200 टन वजन वाले वेसल को सुरक्षित तरीके से ले जाने के लिए विशेष ट्रेलर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतने भारी भार को संभालने और सड़क पर संतुलन बनाए रखने के लिए इसमें 308 पहिये लगाए गए हैं। वजन और रास्ते की चुनौतियों के कारण महाट्रक रोजाना महज 10 से 12 किलोमीटर का सफर तय कर पा रहा है। इसके गुजरने के लिए कई स्थानों पर यातायात रोकना पड़ा, जबकि बिजली के खंभे और तार भी हटाने पड़े। कैमूर में इसे निकालने के लिए पुल तोड़े जाने की जानकारी भी सामने आई थी।इनसेटदो करोड़ का फूंक चुका डीजलइस ट्रक के यहां तक पहुंचने में करीब दो करोड़ रुपये का डीजल फूंकने का दावा किया गया है। उधर, बस्ती के पॉलिटेक्निक चौराहे पर भी ट्रक के रास्ते में बिजली के तार बाधा बने। इसके साथ चल रही पुलिस और प्रशासन की टीम ने तार हटवाकर इसे आगे रवाना कराया। विशालकाय ट्रेलर को देखने के लिए राहगीरों और स्थानीय लोगों की भीड़ लगी रही। लोग मोबाइल से तस्वीरें और वीडियो बनाते नजर आए। अपने आकार और पहियों की असाधारण संख्या के कारण यह महाट्रक रास्ते में जहां भी पहुंच रहा है, वहां लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जा रहा है।