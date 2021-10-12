Basti News: कबड्डी, जिम्नास्टिक और फुटबॉल के लिए 12 नवंबर से ट्रायल

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क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि प्रदेश स्तरीय समन्वय सीनियर महिला एवं पुरुष जिम्नास्टिक प्रतियोगिता 19 से 21 नवंबर तक गोरखपुर में होगी। इसके लिए जनपद स्तरीय ट्रायल 12 नवंबर और मंडल स्तरीय ट्रायल 13 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इसी तरह, गोंडा में 18 से 23 नवंबर तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय सीनियर पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता होगी।इसके लिए भी जनपद स्तरीय चयन ट्रायल 12 नवंबर और मंडल स्तरीय ट्रायल 13 नवंबर को होगा। वहीं, प्रदेश स्तरीय समन्वय सीनियर पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता 27 से 29 नवंबर तक अलीगढ़ में आयोजित की जाएगी। इसके लिए जनपद स्तरीय ट्रायल 17 नवंबर और मंडल स्तरीय ट्रायल 18 नवंबर को होगा।क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी ने बताया कि सभी चयन ट्रायल शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम, बस्ती में सुबह 10 बजे से होंगे। ट्रायल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य है। चयनित खिलाड़ियों को बस्ती मंडल की टीम में शामिल किया जाएगा।