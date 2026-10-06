Basti News: नाला बनने की घोषणा से व्यापारियों में खुशी

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नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि और इंजीनियर अरविंद पाल ने बताया कि नाला निर्माण का कार्य बनकटी धुसनोखोर मोड़ से राउर गंगा पोखरे तक कराया जाएगा। इसके अलावा बस्ती-महुली मार्ग पर देईसाड़ में नाला निर्माण का कार्य पहले से शुरू है। बनकटी बाजार में सड़क के दक्षिणी तरफ पटरी पर नाला निर्माण कराया जा चुका है। दूसरी पटरी पर भी जल्द ही निर्माण शुरू कराया जाएगा। व्यापारी दुर्गेश अग्रहरी, सरवन, बबलू विश्वकर्मा, रविशंकर, रोहित अग्रहरी ने इस पहल पर हर्ष जताया है। संवाद

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बनकटी। नगर पंचायत बनकटी क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही जलभराव और गंदगी की समस्या से जल्द ही लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। कस्बे में करीब एक करोड़ रुपये की लागत से 700 मीटर लंबा और एक मीटर चौड़ा पक्का नाला बनाया जाएगा। इससे व्यापारियों में खुशी है।