Basti News: छेड़खानी के मामले में तीन नामजद

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22 जुलाई को तीन आरोपी उसके साथ छेड़खानी करने लगे। अभद्र टिप्पणी करने से विरोध करने पर जानमाल की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद ताहा, मेहताब व नूर आलम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद

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बस्ती। मुंडेरवा पुलिस ने युवती से छेड़खानी करने के मामले में तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। क्षेत्र की एक महिला ने बताया कि उनकी बेटी शहर के एक विद्यालय में पढ़ाई करती है।