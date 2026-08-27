Basti News: पत्नी की हत्या का आरोपी हरदिया मार्ग से गिरफ्तार

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बाहर से बच्चों के चिल्लाने और आसपास के लोगों के आने की आहट आने वह घर से भाग गया था। गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाध्यक्ष के अलावा मुख्य आरक्षी राजाराम गुप्ता, शैलेंद्र यादव, निर्मल सिंह, प्रमोद यादव शामिल रहे।

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वाल्टरगंज। क्षेत्र के बहेरिया गांव में पत्नी की हत्या करने के आरोपी फूलचंद को स्थानीय पुलिस ने बक्सई चौराहे से हरदिया मार्ग पर स्थित राजा बगिया के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय पेश किया गया, वहां से उसे जेल भेज दिया गया। थानाध्यक्ष सूर्य प्रकाश सिंह ने बताया कि रविवार की रात फूलचंद ने अपनी पत्नी किरन (40) की ईंट से कूचकर हत्या कर दी थी। उसके बेटे अमित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही थी। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि किरन से उसका अक्सर विवाद होता था। रविवार को वह नशे की हालत में था। इस दौरान उनमें बहस होने लगी तो गुस्से में आकर उसने कमरे में रखी ईंट से पत्नी पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।