Basti News: राष्ट्रीय खेल दिवस पर स्टेडियम में होगी हाॅकी स्पर्धा, जुटेंगे खिलाड़ी

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क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में स्कूल, कॉलेज, क्लब और विभिन्न संस्थाओं की इच्छुक टीमें एवं खिलाड़ी प्रतिभाग कर सकते हैं। प्रतियोगिता में जिलेभर से खिलाड़ियों के पहुंचने की उम्मीद है। इसके माध्यम से कम उम्र के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि हॉकी को बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय स्तर पर नई प्रतिभाओं को तलाशने पर भी जोर दिया जाएगा। प्रतियोगिता में विजेता और उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को आकर्षक पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा।वहीं, श्रीहंसराजलाल इंटर कॉलेज गनेशपुर की टीमें स्टेडियम में रोजाना प्रैक्टिस कर रही हैं। खेल दिवस पर यह खिलाड़ी दमखम दिखाने को तैयार हैं। कोच सुशील कुमार चौधरी का कहना है कि हॉकी खेल में रुचि रखने वाले खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है। वह रोजाना प्रैक्टिस कर रहे हैं। खेल दिवस पर आयोजित प्रतियोगिता में कॉलेज की टीम प्रतिभाग करेगी। आवेदन के लिए प्रक्रिया शुरू है।