Basti News: पिटाई और छिनैती के मामले में तीन नामजद
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:07 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:07 AM IST
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कप्तानगंज। क्षेत्र के बघौड़ा गांव में पैतृक जमीन पर कब्जे का विरोध करने पर युवक की पिटाई और सोने की चेन छीनने का आरोप है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
गांव निवासी अर्जुन यादव ने दर्ज एफआईआर में रामनयन यादव ने बताया कि 30 मई की सुबह करीब आठ बजे उनके पड़ोसी रामपूजन यादव, जगदीश यादव और गोविंद यादव उनकी पैतृक जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। विरोध करने पर आरोपियों ने उनकी पिटाई की। इसी दौरान उनके गले से सोने की चेन छीन ली गई।
मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत से प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश हुआ। थाना प्रभारी आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज करके जांच की जा रही है। संवाद
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गांव निवासी अर्जुन यादव ने दर्ज एफआईआर में रामनयन यादव ने बताया कि 30 मई की सुबह करीब आठ बजे उनके पड़ोसी रामपूजन यादव, जगदीश यादव और गोविंद यादव उनकी पैतृक जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। विरोध करने पर आरोपियों ने उनकी पिटाई की। इसी दौरान उनके गले से सोने की चेन छीन ली गई।
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मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत से प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश हुआ। थाना प्रभारी आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज करके जांच की जा रही है। संवाद
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