Basti News: पिटाई और छिनैती के मामले में तीन नामजद

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गांव निवासी अर्जुन यादव ने दर्ज एफआईआर में रामनयन यादव ने बताया कि 30 मई की सुबह करीब आठ बजे उनके पड़ोसी रामपूजन यादव, जगदीश यादव और गोविंद यादव उनकी पैतृक जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। विरोध करने पर आरोपियों ने उनकी पिटाई की। इसी दौरान उनके गले से सोने की चेन छीन ली गई।मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत से प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश हुआ। थाना प्रभारी आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज करके जांच की जा रही है। संवाद