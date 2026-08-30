Basti News: कार और बाइक की भिड़ंत में तीन दोस्तों की मौत, एक व्यक्ति की हालत गंभीर

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बताया गया कि नगर थाना क्षेत्र के घोइसापुर निवासी सहाबुद्दीन (25), मोहम्मद शरीफ सेख (26) और नूर आलम (24) एक बाइक से कलवारी से टांडा की तरफ बाढ़ देखने जा रहे थे। जबकि आजमगढ़ के थाना पवई क्षेत्र के बाग बहार निवासी शिक्षक अविनाश वर्मा (28) कार से सिद्धार्थनगर जा रहे थे। दोपहर करीब 02:20 बजे चनगहिया गांव के पास कार और बाइक में टक्कर हो गई। हदसे में बाइक सवार छिटककर झाड़ियों में गिर गए और कार टकराकर सड़क पर खड़ी हो गई। हादसे में सभी लोग घायल हो गए। बाइक सवार किसी युवक ने हेलमेट नहीं लगाया था।सूचना पर मौके पर आए चौकी प्रभारी माझा खुर्द राजकुमार गुप्ता ने टीम के साथ रेस्क्यू करके सभी को सीएचसी बहादुरपुर पहुंचाया, वहां डॉक्टरों ने शहाबुद्दीन और नूर आलम को मृत घोषित कर दिया। जबकि प्राथमिक उपचार के बाद शरीफ सेख और कार चालक अविनाश को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां पहुंचते-पहुंचते शरीफ ने भी दम तोड़ दिया। वहीं देर शाम पहुंचे अविनाश के पिता उन्हें रेफर कराकर हायर सेंटर लेकर चले गए।हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। थाना प्रभारी कलवारी संतोष कुमार ने बताया कि मामले कार चालक का अभी इलाज चल रहा है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। दुर्घटना करने वाले वाहन को कब्जे में लिया गया है।