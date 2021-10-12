Basti News: नकब लगाकर कपड़े की दुकान में घुसे चोर

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थाना क्षेत्र के फैलवा गांव निवासी अमित यादव देईसांड में कपड़े की दुकान चलाते हैं। रोज की तरह मंगलवार देर शाम वह दुकान बंद कर घर चले गए। बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे दुकान खोलने पहुंचे तो अंदर सामान बिखरा मिला। पीछे की दीवार में नकब लगा था। अमित यादव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि दुकान के पीछे खेत की तरफ बांस की सीढ़ी लगी थी। चोर उसी के सहारे दीवार तक पहुंचे। खिड़की के लिए छोड़ी गई जगह को कच्चे गारे से ईंट की जुड़ाई कर बंद किया गया था। चोर ईंटें तोड़कर दुकान में दाखिल हुए। दुकानदार के मुताबिक दुकान से करीब 80 हजार रुपये के ऊनी कपड़े, 20 हजार रुपये के लेडीज सूट का बंडल, दो हैमर मशीन, एक ड्रिल मशीन और दो ग्राइंडर मशीन चोरी हुई हैं। पीड़ित ने डायल 112 और लालगंज पुलिस को सूचना दी। पुलिस जांच में जुटी है।प्रभारी निरीक्षक दिनेश चंद्र चौधरी ने बताया कि कपड़े की दुकान में चोरी की सूचना मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।