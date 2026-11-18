विज्ञापन

विक्रमजोत। छावनी थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव के कुचुनपुरवा में मंगलवार को आग लगने से विजय कुमार का फूस का रिहायशी मकान राख हो गया। आग में अनाज, कपड़े, बर्तन, नकदी और जेवर समेत गृहस्थी का सामान नष्ट हो गया। परिवार के सामने रहने और खाने-पीने का संकट खड़ा हो गया है।”विजय कुमार पुत्र राम अचल के मकान में अचानक आग लग गई। ग्रामीणों ने काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सबकुछ जल चुका था। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। संवाद