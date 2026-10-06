Basti News: महिलाओं को मिशन शक्ति टीम ने किया जागरूक

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भानपुर। मिशन शक्ति 5 अभियान द्वितीय चरण के तहत सोनहा पुलिस ने सोमवार को थाना क्षेत्र के मंडफ और फेरसम में बालिकाओं को जागरूक किया। इस दौरान उन्हें नारी सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी। घर से बाहर निकलने पर हमेशा सतर्क रहने और आपात स्थिति में मदद के लिए हेल्पलाइन नंबरों का प्रयोग करने के बारे में बताया। इस दौरान उपनिरीक्षक दिलीप चौधरी व महिला आरक्षी अर्चना यादव मौजूद रहे। संवाद