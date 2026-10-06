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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Accusation of dragging a young woman into a car and committing an obscene act.

Basti News: युवती को कार में खींचकर अश्लील हरकत का आरोप

Tue, 06 Oct 2026 02:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:02 AM IST
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Accusation of dragging a young woman into a car and committing an obscene act.
बस्ती। लालगंज थाना क्षेत्र में बाजार से घर लौट रही युवती को कार में खींचकर अश्लील हरकत करने का आरोप है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उस पर दो हजार रुपये के बदले आपत्तिजनक मांग की। स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं होने पर पीड़िता ने एसपी से शिकायत की। हालांकि, पुलिस ने मामले को निराधार बताया है।
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रखौना चौकी क्षेत्र के एक गांव की युवती के अनुसार, वह लालगंज बाजार से लौट रही थी। इसी दौरान दाे लोगों ने उसे गाड़ी में खींच लिया। उसके साथ अश्लील हरकत की। स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो उन्होंने एसपी से मुलाकात की। थाना प्रभारी दिनेश चंद्र चौधरी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला पेशबंदी से जुड़ा बताया गया है। घटना में सत्यता सामने नहीं आई है। जांच पूरी करके एसपी को रिपोर्ट भेजी जाएगी। संवाद
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