फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Senior handball players sweated it out at the district-level selection trials.

Basti News: जनपदीय चयन-ट्रायल में सीनियर हैंडबॉल खिलाड़ियों ने बहाया पसीना

Tue, 06 Oct 2026 02:04 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:04 AM IST
विज्ञापन
Senior handball players sweated it out at the district-level selection trials.
स्टेडियम में जनपदीय ट्रायल में शामिल ​खिलाड़ी स्रोत विभाग - फोटो : shiv tripathi
बस्ती। 13 से 16 अक्तूबर तक झांसी में आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय पं. दीन दयाल उपाध्याय सीनियर महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता में बस्ती की टीम शामिल होगी। टीम खिलाड़ियों का चयन-ट्रायल जनपद स्तर पर सोमवार से शुरू हुआ, जिसमें खिलाड़ियों ने जमकर पसीना बहाया।
विज्ञापन

क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में जनपद स्तरीय ट्रायल में 21 खिलाड़ी शामिल हुए। ट्रायल में सफल खिलाड़ी छह अक्तूबर को आयोजित मंडलीय चयन-ट्रायल में शामिल होंगी। इसमें सफल खिलाड़ी को टीम में जगह मिलेगी, जो झांसी में अपनी प्रतिभा दिखाएंगी। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी ने बताया कि बालक वर्ग हैंडबॉल खेल में 18 खिलाड़ी शामिल हुए, जिन्होंने खेल में पसीना बहाया। कोच विकास सोनकर की अगुवाई में दोनों वर्ग का चयन-ट्रायल स्टेडियम में हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed