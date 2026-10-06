Basti News: लोन दिलाने के नाम पर 60 हजार ठगे

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आरोप है कि 5 सितंबर को एक व्यक्ति उनकी दुकान पर पहुंचा और बैंक से लोन दिलाने की बात कही। आरोप है कि उसने अपना संपर्क पीएनबी पचवस शाखा में होने और लोन दिलाने का कार्य करने की बात बताई। उसकी बातों पर भरोसा कर विनोद ने लोन के लिए अपने आवश्यक दस्तावेज उसे दे दिए।आरोप है कि दस्तावेज ऑनलाइन कराने सहित अन्य प्रक्रिया के नाम पर उससे रकम मांगी गई। उसने 59,900 रुपये दिए, जिसमें 50 हजार रुपये नकद और शेष रकम ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से दी गई। आरोप है कि रकम वापस मांगने पर आरोपी टालमटोल करता है और कई बार फोन करने पर कॉल भी नहीं उठाता। पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। संवाद