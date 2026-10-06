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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   60,000 swindled under the pretext of arranging a loan.

Basti News: लोन दिलाने के नाम पर 60 हजार ठगे

Tue, 06 Oct 2026 02:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:01 AM IST
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60,000 swindled under the pretext of arranging a loan.
विक्रमजोत। थाना छावनी क्षेत्र के नियामतपुर निवासी दुकानदार विनोद मौर्या ने विक्रमजोत चौकी प्रभारी को शिकायती पत्र देकर एक व्यक्ति पर बैंक लोन दिलाने के नाम पर 59,900 रुपये की ठगी का आरोप लगाया है।
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आरोप है कि 5 सितंबर को एक व्यक्ति उनकी दुकान पर पहुंचा और बैंक से लोन दिलाने की बात कही। आरोप है कि उसने अपना संपर्क पीएनबी पचवस शाखा में होने और लोन दिलाने का कार्य करने की बात बताई। उसकी बातों पर भरोसा कर विनोद ने लोन के लिए अपने आवश्यक दस्तावेज उसे दे दिए।
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आरोप है कि दस्तावेज ऑनलाइन कराने सहित अन्य प्रक्रिया के नाम पर उससे रकम मांगी गई। उसने 59,900 रुपये दिए, जिसमें 50 हजार रुपये नकद और शेष रकम ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से दी गई। आरोप है कि रकम वापस मांगने पर आरोपी टालमटोल करता है और कई बार फोन करने पर कॉल भी नहीं उठाता। पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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