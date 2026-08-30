फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   The journey of three friends who went out to see the floods turned out to be their last.

Basti News: बाढ़ देखने निकले तीन दोस्तों का सफर बना आखिरी

Sun, 30 Aug 2026 01:11 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:11 AM IST
विज्ञापन
The journey of three friends who went out to see the floods turned out to be their last.
घटना के बाद मृतक नूर आलम उर्फ सोनू के रोते-बिलखते परिजन।-संवाद
नगर बाजार। नगर थाना क्षेत्र के घोईसापुर गांव निवासी शहाबुद्दीन, मो. शरीफ और नूर आलम गहरे दोस्त थे। शनिवार को तीनों एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर टांडा नदी में आई बाढ़ देखने निकले थे। कुछ देर बाद हादसे की खबर ने पूरे गांव को झकझोर दिया। जिस सफर पर तीनों दोस्त साथ निकले थे, वह जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ। एक साथ तीन युवकों की मौत से गांव में मातम है और तीनों परिवारों में कोहराम मचा है।
विज्ञापन

मृतक शहाबुद्दीन परिवार में सबसे छोटा था। उसके बड़े भाई अजमुद्दीन, शमसुद्दीन, शर्फुद्दीन और हबीब अहमद हैं। भाई शमसुद्दीन शनिवार को ही मुंबई पहुंचा था। वहां पहुंचते ही उसे छोटे भाई की मौत की खबर मिली। तीन वर्ष पहले शहाबुद्दीन की शादी हुई थी। पत्नी उम्मतुन निशा का रो-रोकर बुरा हाल है। उसका दो वर्षीय बेटा हुमैद घर में जुटे लोगों को मासूम निगाहों से देख रहा है। उसे अभी यह भी नहीं पता कि उसके सिर से हमेशा के लिए पिता का साया उठ गया है।
विज्ञापन

मो. शरीफ मुंबई में कपड़ों पर कढ़ाई का काम करता था और इसी से परिवार का भरण-पोषण करता था। करीब एक माह पहले ही वह पत्नी शकीला खातून के उपचार के लिए घर आया था। बेटे की मौत की खबर सुनकर मां तजीबुन्निशा बेसुध हैं। पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। बड़ा भाई मो. नजीर मुंबई में रहता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

वहीं तीसरा मृतक नूर आलम ओडिशा में रहकर काम करता था और दो माह पहले ही घर आया था। बेटे की मौत से पिता इश्तियाक अहमद और मां शाहजहां परेशान हैं। उसका भाई सलमान दुबई में रहता है। बहन आफरीन शादीशुदा है, जबकि दूसरी बहन परवीन घर पर ही रहती है।

तीनों दोस्तों की एक साथ मौत से डकहा गांव सहित पूरे क्षेत्र में शोक व्याप्त है। परिजनों के आंसू नहीं थम रहे हैं। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने और सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों पर अंकुश लगाने की मांग की है। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे की जांच में जुटी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed