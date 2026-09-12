Basti News: किशोरी से दुष्कर्म का आरोप, 12 के खिलाफ प्राथमिकी

विज्ञापन



गांव निवासी एक व्यक्ति का आरोप है कि 15 जुलाई की रात किशोरी के साथ विपक्षी ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया। इसके बाद बाहरी लोगों को बुलाकर पीड़िता के परिजन की पिटाई की। पिटाई में पीड़िता की दादी और चाचा को चोट आई है। पुलिस ने पचदेवरी निवासी एजाज अहमद, अली अहमद, निसार अहमद, जुबैदा खातून, साहेना, मोहम्मद हुसैन, नूरून्निशा, नबी हुसैन, निसार के दो बेटे और दो बेटियों व अली अहमद की दो बेटियों पर प्राथमिकी दर्ज की है।

विज्ञापन

बस्ती। वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 17 वर्षीय किशोरी से घर में घुसकर दुष्कर्म और विरोध करने पर उसके परिजन की पिटाई करने का आरोप है। पुलिस ने इस मामले पर 12 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।