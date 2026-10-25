Basti News: योजनाओं की प्रगति परखेंगे शिक्षक

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रुधौली। बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बीईओ समीक्षा सिंह ने शनिवार को बीआरसी रुधौली पर शिक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें छात्रों के शैक्षिक आकलन, डिजिटल उपस्थिति, आधार सत्यापन, विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं और स्मार्ट क्लास के संचालन सहित विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। निपुण एप पर सभी छात्रों का शत-प्रतिशत आकलन कराने और प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से मूल्यांकन करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सत्र 2026-27 में नव नामांकित छात्रों का विवरण, अपार आईडी तैयार करने, त्रुटिरहित डाटा फीडिंग, ऑपरेशन कायाकल्प और स्वच्छता अभियान की स्थिति पर चर्चा हुई। ई-वेस्ट कलेक्शन, स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब के संचालन, क्विज प्रतियोगिता, दिव्यांग छात्रों की उपस्थिति तथा परख-2.0 एप के माध्यम से स्क्रीनिंग वीडियो दिखाए जाने की प्रगति भी परखी गई। संवाद