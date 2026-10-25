फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   50,000 fish fingerlings released into the Saryu River at Dhobhat Ghat

Basti News: धोबहट घाट पर सरयू नदी में छोड़ी गईं 50 हजार मत्स्य अंगुलिकाएं

Sun, 25 Oct 2026 02:36 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:36 AM IST
विज्ञापन
50,000 fish fingerlings released into the Saryu River at Dhobhat Ghat
बस्ती। सरयू नदी में मछलियों की उपलब्धता बढ़ाने और प्राकृतिक मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए शनिवार को टांडा पुल के समीप धोबहट घाट पर रिवर रैंचिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत जिले को आवंटित लक्ष्य के अनुरूप 50 हजार उन्नत देसी मत्स्य अंगुलिकाएं नदी में छोड़ी गईं।
विज्ञापन

जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में हर्रैया विधायक के प्रतिनिधि सरोज मिश्रा, उप निदेशक मत्स्य राजेश कुमार श्रीवास्तव और मत्स्य पालक विकास अभिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कुमार वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक निषाद, दीपू निषाद, धर्मराज निषाद, पार्टी पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्राम सभा के प्रशासक तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण और मछुआ समुदाय के लोग भी शामिल हुए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed