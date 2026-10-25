Basti News: धोबहट घाट पर सरयू नदी में छोड़ी गईं 50 हजार मत्स्य अंगुलिकाएं

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जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में हर्रैया विधायक के प्रतिनिधि सरोज मिश्रा, उप निदेशक मत्स्य राजेश कुमार श्रीवास्तव और मत्स्य पालक विकास अभिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कुमार वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक निषाद, दीपू निषाद, धर्मराज निषाद, पार्टी पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्राम सभा के प्रशासक तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण और मछुआ समुदाय के लोग भी शामिल हुए। संवाद

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बस्ती। सरयू नदी में मछलियों की उपलब्धता बढ़ाने और प्राकृतिक मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए शनिवार को टांडा पुल के समीप धोबहट घाट पर रिवर रैंचिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत जिले को आवंटित लक्ष्य के अनुरूप 50 हजार उन्नत देसी मत्स्य अंगुलिकाएं नदी में छोड़ी गईं।